سيدة من الإيغور تروي تفاصيل اغتصابها بالمعسكرات الصينية

04 مارس 2020 - 02:36 م

روت "تورسوناي" إحدى نساء أقلية الإيغور المسلمة فى الصين، تفاصيل مبكية بعد تعرضها لأبشع أنواع التعذيب خلال فترة اعتقالها في المعسكرات الصينية، قائلة: "السلطات الصينية أجبروا نساء الإيغور على آخذ "حقنة" تمنع الدورة الشهرية".



وأضافت"تورسوناي" خلال حوارها عبر تليفزيون "الآن"، بأنه تم اغتصابها بعد ذلك، معقبة: "لم يآتني الحيض لمدة 6 أشهر وتراكم الدم فى داخلي حتى آجروا لي عملية استئصال الرحم وأصبحت لا أستطيع الإنجاب طوال حياتي".



وأوضحت أنه قبل استدعائها من طرف الشرطة الصينية تم اعتقال أخواتها بسبب أنهم يحافظون على أداء الصلاة، بعد ذلك كانت تعلم أنه سيتم اعتقالها، مضيفة أن هناك قرابة 10 آلاف معتقل من الإيغور فى المعسكرات الصينية بينهم الأطفال والنساء والشيوخ، موضحة أن السلطات الصينية تجرى تفتيش ذاتى للمعتقلين قبل دخولهم السجون ويقومون بنزع ملابسهم بطريقة وحشية.



وتابعت هناك أمور كثير حدثت لا تستطيع الخوض فى تفاصيلها، معلقة: "قلبي يعتصر من الداخل أنا الآن محطمة فقدت صحتي ولكن لن أفقد عزيمتي فى الدفاع عن قضيتنا".



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