تطبيقا لمبدأ بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين
الديهي: "ترامب قال للسيسي أنتم دولة محترمة"
وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك رفض رحيلي لمانشستر يونايتد
الأوقاف عن تعيينات القادة الجدد: معندناش إمكانيات
ناجي شهود: "يجب إعدام أسرة كل إرهابي"
اختناق 27 طالبة بسبب انبعاثات مصنع «كيما أسوان»
أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في دولة عربية
وضع جنرال إسرائيلي بالحجر الصحي بعد لقائه بـ"نتنياهو"
فيديو فاضح في الكويت لشابين في الطريق العام
تامر أمين: مطلعش فيديو لطالبة طلع مصيبة أكبر
متابعات- الدويني فولي
وليد صلاح عبد اللطيف يعلق على مجموعة من الصور#ONTime_Sports#BE_ONTIME pic.twitter.com/r0ZgjJxqLn
— OnTime Sports (@ONsportEg) March 4, 2020
وليد صلاح عبد اللطيف يعلق على مجموعة من الصور#ONTime_Sports#BE_ONTIME pic.twitter.com/r0ZgjJxqLn
عصر
فجر
05:00
شروق
06:23
ظهر
12:11
15:31
مغرب
18:00
عشاء
19:30