وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك رفض رحيلي لمانشستر يونايتد

04 مارس 2020 - 01:57 م

قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، إنه تلقى عرضًا من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للعب في صفوف فريق الناشئين.









وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" اليوم الأربعاء :"شاركت مع منتخب مصر للشباب في بطولة ودية بمانشستر وحصلت وقتها على هداف البطولة".









وتابع :"نادي مانشستر يونايتد تحدث وقتها مع حلمي طولان ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معي إلا أن رحيلي توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك مدرب الفريق وإدارة النادي رفضت رحيلي