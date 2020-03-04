» "أنت مش راجل".. منى فاروق تفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة منى فاروق، رسالة شديدة اللهجة لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد هجومه عليها بعد الأخبار التي تداولت حول علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وكتبت منى فاروق، عبر حسابها على الـ"فيسبوك"، قائلة: "عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده..أنا تمنيت أنها تكون اختي في يوم من الأيام، من كتر ما هي أرجل منك.. أنت مش راجل للأسف".

وفتح وائل عبدالعزيز النار على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب ما أثير مؤخرا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

فيما نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد ساعات من أزمة "بوست شقيق ياسمين عبد العزيز" الذى عاتبها فيه على صورها مع الفنان أحمد العوضي.

وكتب أحمد العوضى تعليقا على الصورة: "بحبك يا ياسمين".

وبعد دقائق من نشر العوضي، للصورة؛ ردّت عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على "إنستجرام" بنفس الصورة: "بحبك يا أحمد".