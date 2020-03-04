داعية: الرجالة فاهمة الآية دي غلط

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أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، أن البعض لديه مفهوم خاطئ عن الآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء"، قائلا:"أنتم فاهمين الآية غلط".

 وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" ربنا قال في كتابه "الرجال قوامون على النساء" ولم يقل "الأزواج قوامون على زوجاتهم".

وتابع: "معنى الآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء"، أي أن الرجل قوام على زوجته ووالدته وأخته والسيدات اللاتي يحتجن المساعدة، معقبا: "نسيب بقى كلام ربنا ونخرج عنه بكل فقاقة، وكل واحد يقول لمراته أنا قوام عليكي ده مفهوم خاطئ".

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