شقيق ياسمين عبد العزيز: هذا أغرب ما أخبرتني به بعد الطلاق

04 مارس 2020 - 07:42 ص

واصل الفنان وائل عبد العزيز - شقيق ياسمين عبد العزيز - تصريحاته النارية بشأن علاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي.



وقال "عبد العزيز" في تدوينة له: ياسمين سالتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وانا اول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش أنت لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحه كلامي.



وأضاف: نصيحة مني ليك لما تدخل على ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قويه تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.

