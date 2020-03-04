  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اجتماع اليوم

"بكري" يكشف أهمية اجتماع "السيسي" مع قيادات الجيش

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

أستاذ علم فيروسات يكشف معلومات مثيرة عن "كورونا"

وزيرة الصحة

"الصحة": تسلمنا وثائق هامة من الصين حول تطور كورونا

كورونا

تفاصيل إصابة مواطن مصري بـ"كورونا" في إيطاليا

وزيرة الصحة

تعليق ناري لـ"الديهي" على زيارة وزيرة الصحة للصين

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا"

وزير الأوقاف

ماذا قال وزير الأوقاف عن علاقة انتشار كورونا بالكفر والإيمان

أرشيفية

«كورونا» ليس آخرها.. أمراض فتكت بالبشر أكثر من الحروب

شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان

شيخ الأزهر: لن يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

فايلر

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

بالفيديو..

"الصحة": تسلمنا وثائق هامة من الصين حول تطور كورونا

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

#

حجز وزيرة الصحة 14 يومًا عقب عودتها من الصين

#

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

#

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من الصين، إن البعثة المصرية برئاسة وزيرة الصحة د.هالة زايد، سوف تعود من الصين إلى أرض الوطن نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أنهم سيتم وضعهم في الحجر الصحي فور عودتهم من الصين، وذلك لمدة 14 يوما.
وكشف متحدث الصحة أن زيارة الدكتور هالة زايد و الوفد المرافق لها للصين جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون و مساعدة الصين في مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزيرة الصحة فور وصولها الصين التقت بوزير الصحة الصيني، وتحدثا عن التعاون المشترك.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المسئولين في الصين قاموا بعمل فحوصات طبية لمعرفة هل هناك أعراض لفيروس كورونا أم لا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر استلمت وثائق فنية حديثة من الصين حول تطور فيروس كورونا، موضحًا أن تلك الوثائق سيكون له أهمية لمصر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذه الوثائق تم تسليمها لمصر، مؤكدًا أن مصر أول دولة تتسلم وثائق طريقة تعامل الصين وخبرتها في التعامل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة وجهت دعوة للجانب الصيني لحضور احتفالية إعلان مصر خالية من فيروس سي في الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموقف في الصين تحسن بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا، وأكد أن الصين لم تتوصل لـ مصدر الفيروس ولكن هم يعملون للوصول لمصدر الفيروس.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن منظمة الصحة العالمية تبحث طرق للوصول لعلاج لفيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تشيلسي يُطيح بليفربول من كأس الاتحاد ويبلغ ربع نهائي
» "التعليم العالي" تكشف حقيقة تقليل الدراسة بالجامعات
» إيمان خطيب.. أول محجبة بالكنيست الإسرائيلي
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورنا إلى 79 حالة
» أول رد من إثيوبيا على تحذيرات القاهرة وواشنطن
» دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا
» بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» "رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته
» الإمارات تعلن تعطيل الدراسة
» الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم الثلاثاء
» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب