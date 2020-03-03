قرار صادم لـ"حسن شاكوش"

03 مارس 2020 - 08:03 م

كشف منشور دوري أصدرته غرفة المنشآت السياحية، عن صدمة لمطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش المنتشي بطرح مهرجانه الجديد.

وحمل المنشور رقم 7 لسنة 2020 وهو بشأن ما نشرته نقابة المهن الموسيقية بشأن الفنانين المحظورين التعامل معهم من النقابة.

وأكد المنشور أنه لا يتم التعاقد مع أي فنان لا يحمل موافقة المصنفات الفنية وكارنيه نقابة الموسيقيين، والالتزام بالأسماء التي وردت في القائمة التي أعلنتها النقابة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 17 / 2 / 2020.

وأعلنت غرفة المنشآت السياحية وقف التعامل مع 23 مطربا منهم "مجدي شطة، حمو بيكا، حسن شاكوش".