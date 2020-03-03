» تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات الثلاثاء

03 مارس 2020 - 06:56 م

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، استقرارًا إلى حد ما بعد 5 أيام من عودة الدولار إلى الارتفاع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما سجل فى بنك التعمير والإسكان نحو 15.6 جنيه للشراء ، و15.7 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.