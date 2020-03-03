الحكومة: الاشتباه فى إصابة 5 بكورونا بـ3 محافظات

03 مارس 2020 - 05:12 م

كشف تقرير لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاشتباه فى إصابة 5 مصريين بفيروس كورونا، إلا أن نتائج التحاليل جاءت سلبية.

وأفاد التقرير بدخول 5 حالات جديدة لمصريين قادمين من الخارج لمستشفيات حميات العباسية، وحميات شبين الكوم، وحميات كفر الشيخ، ببعض الأعراض، والاشتباه فى الإصابة بمرض فيروس كورونا ، وتم إجراء التحاليل المعملية لهم وجاءت جميع النتائج سلبية.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا .

وكان رئيس الوزراء قد تلقى تقرير سابق صبح اليوم في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات التي يشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا .

وتلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقرير من وزارة الصحة والسكان، أيضا وأفاد بدخول 5 حالات لأجانب اشتبه في إصابتهم بالفيروس، في مستشفى حميات إمبابة، وتم إجراء التحاليل المعملية لهم وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقد تابع رئيس الوزراء أيضا مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها الجهود التي يقومون بها لمواجهة فيروس كورونا .

وتم التنويه إلى إجراء دورات تدريب توعوية لمديري المدارس والمعاهد الأزهرية والمعلمين .

كما تابع رئيس الوزراء مع وزير النقل ما تقوم به وزارته في المنافذ البرية والبحرية .والسفن القادمة .

وحتى الآن لم تعلن الحكومة سوى عن حالتين مؤكدتين بالإصابة بفيروس كورونا فقط وباقي الحالات جميعا جاءت سلبية .

والحالتان لشخصين أجنبيين والأول تماثل للشفاء والثاني مازال محل متابعة .

وقامت الحكومة بإجراءات مشددة لفحص ومتابعة كافة الأشخاص المحتملين المخالطين للاجنبي الذي تأكد إصابته حيث يعمل بإحدى الشركات المصرية .

وقامت الحكومة بفحص ما يقرب من 1500 شخصا مخالطين محتملين .