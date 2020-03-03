شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور

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الزمالك

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موظفون

تتواصل تداعيات قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بفصل عشرات الموظفين، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم المتأخرة.

وهاجم الموظفين رئيس النادي ومجلس الإدارة، بسبب قرار فصلهم بعدما طالبوا بحقوقهم، الأمر الذي جعلهم ينظمون وقفة أخرى أمام النادي للاعتراض على فصلهم.

ووضع مرتضى منصور، صورة من القرار على أبواب النادي تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.

كما قرر استدعاء قوات الشرطة، لإبعاد عدد من موظفي النادي، بعدما حاول عدد منهم الدخول بالقوة إلى النادي.

وحضرت قوات الشرطة التي نجحت في تفريق وإبعاد موظفي الزمالك عن بوابات النادي.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك، قرر فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، داخل مقر النادي، أمس الإثنين، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة، مستخدما الكاميرات للتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.




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