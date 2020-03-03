صور.. حادث مروع لحكم دولى

محمد عبد الحارس
تعرض الحكم الدولي محمود البنا، لحادث سير مروع بسيارته، دون إصابته بأي أذى.
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للحادثة أظهرت تحطم السيارة الخاصة بالحكم الدولي المصري.
ويعتبر البنا أحد أبرز الحكام المصريين في العقد الأخير، ونال إشادات كبيرة بأداء ثابت طوال السنوات الماضية.
وكان البنا أدار مؤخرا مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة.
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