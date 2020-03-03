موسى: القرار ده كارثة

03 مارس 2020 - 11:48 ص

انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلاً: "القرار غلط ومنحهم تعاطفًا أكثر من قبل الجمهور".



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مطربي المهرجانات لهم جمهور وفي الوقت ذاته هناك فئة أخرى لا تستهويها هذه النوعية من الأغاني".



وتابع: "المنع كارثة وفي الوقت ذاته لا يجب أن يكون هناك إسفاف وكلمات خارجة".

