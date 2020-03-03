تامر أمين: "البهايم مش بيحصل فيها كده"

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تامر أمين
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إيمان هاني

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طالبة

الدقهلية

النهار

تامر أمين

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو يوضح عقاب مدرس بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية لطالبة بـ"المد" على قدميها في درس خصوصي، وسط توسلات الطالبة للمعلم بالتوقف عن ضربها. 

وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، علي الفيديو ، قائلا: "أي كانت الغلطة اللي بنت عملتها، فلا تستحق هذا العقاب، كله إلا هذا الضرب الهمجي الوحشي". 

وتابع: "البهايم مش بيحصل فيها كده، دي بنت كبيرة عيب تتربط كده، وتجلس في هذا الوضع غير العفيف"، لافتا إلى أن الواقعة وصلت إلى المجلس القومي للمرأة ووصلت إلى وزارة الداخلية لتحديد المدرس والقبض عليه ومعاقبته على هذا الفعل الوحشي. 

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