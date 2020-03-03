تامر أمين: "البهايم مش بيحصل فيها كده"

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو يوضح عقاب مدرس بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية لطالبة بـ"المد" على قدميها في درس خصوصي، وسط توسلات الطالبة للمعلم بالتوقف عن ضربها.

وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، علي الفيديو ، قائلا: "أي كانت الغلطة اللي بنت عملتها، فلا تستحق هذا العقاب، كله إلا هذا الضرب الهمجي الوحشي".

وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، علي الفيديو ، قائلا: "أي كانت الغلطة اللي بنت عملتها، فلا تستحق هذا العقاب، كله إلا هذا الضرب الهمجي الوحشي".