صور.. وزيرة الصحة تخضع لاختبارات كورونا

03 مارس 2020 - 10:04 ص

خضعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاختبارات وفحوص فيروس "كورونا" لدى وصولها إلى مطار بكين، وفقا لما نشره الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي للوزارة.

ومن المقرر أيضا إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع الحجر هذه الإجراءات مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوجهت وزيرة الصحة إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب والحكومة الصينيين.