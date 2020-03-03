» "شروع في قتل".. زوج شيرين عبد الوهاب يهدد مستقبلها

أثار اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، من مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إبدائها أي رد فعل بعد الحكم بحبس زوجها الفنان حسام حبيب لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل، ضجة.

يأتي ذلك على الرغم من أن حسام حبيب، كشف في يناير الماضي، عن موعد عودة زوجته، شيرين، للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم أن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

وكان محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما ان أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية لـ "صدى البلد" انه تم بالفعل إصدار قرار بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل.

وأوضحت الشركة قائلة : أن هذا القرار غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب ان يستأنف على هذا القرار فى المدة القانونية المحددة له ولكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وان ياسر خليل برئ.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.