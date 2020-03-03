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مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية عن استقالة "آل شيخ" من رئاسة الأهلي

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مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية عن استقالة "آل شيخ" من رئاسة الأهلي

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مدحت شلبي
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مدحت شلبي

تركي آل الشيخ

كشف الإعلامي مدحت شلبي - مقدم برنامج "مساء الأنوار" - مفاجأة مدوية عن استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي .

وقال "شلبي" في برنامجه المذاع على قناة "القاهرة والناس" : علمت من مصادري الشخصية أن سبب استقالة آل الشيخ يرجع إلى عدم موافقة الكابتن محمود الخطيب أن يتحمل "آل الشيخ" نفقات طائرة خاصة تنقل الأهلي من وإلى جنوب أفريقيا.

وأضاف: المستشار تركي آل الشيخ كان يريد نقل مجموعة من الجماهير إلى جنوب أفريقيا لتشجيع الأهلي على أن يتحمل نفقات تواجدهم هناك ، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه الأهلي أيضا.

وتابع: رفض الكابتن محمود الخطيب أن يقوم آل الشيخ بصرف مكافآت للاعبي الأهلي عقب فوزهم على صن داونز ، ومن هنا شعر أن الرجل أنه بعيد عن الرئاسة الشرفية للنادي التي اعتبرها عطاءً قبل أن تكون أي شيء آخر.

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