مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية عن استقالة "آل شيخ" من رئاسة الأهلي

03 مارس 2020 - 07:09 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي - مقدم برنامج "مساء الأنوار" - مفاجأة مدوية عن استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي .



وقال "شلبي" في برنامجه المذاع على قناة "القاهرة والناس" : علمت من مصادري الشخصية أن سبب استقالة آل الشيخ يرجع إلى عدم موافقة الكابتن محمود الخطيب أن يتحمل "آل الشيخ" نفقات طائرة خاصة تنقل الأهلي من وإلى جنوب أفريقيا.



وأضاف: المستشار تركي آل الشيخ كان يريد نقل مجموعة من الجماهير إلى جنوب أفريقيا لتشجيع الأهلي على أن يتحمل نفقات تواجدهم هناك ، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه الأهلي أيضا.



وتابع: رفض الكابتن محمود الخطيب أن يقوم آل الشيخ بصرف مكافآت للاعبي الأهلي عقب فوزهم على صن داونز ، ومن هنا شعر أن الرجل أنه بعيد عن الرئاسة الشرفية للنادي التي اعتبرها عطاءً قبل أن تكون أي شيء آخر.



