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جدل بعد ظهور عمرو دياب مع صاحب محاضرات "اللادينية"

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عمرو دياب
عمرو دياب
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عمرو دياب

نشر الباحث أحمد سعد زايد صورة مع المطرب الشهير عمرو دياب مما فتح الكثير من التكهنات.

وظهر "زايد" مع "دياب" و الإعلامي المصري أحمد المسلماني في صورة نشرها عبر صفحته بـ"فيس بوك".

وعلق "زايد" على الصورة قائلا: سعدت للغاية بأمسية رائعة مع الفنان الجميل عمرو دياب وبصحبة الكاتب الكبير والاعلامي أحمد المسلماني وسرني جدا متابعتهما من سنوات لقناتي المتواضعة وكان نقاشا ممتعا ودعوة كريمة منهما وارجو تتكرر قريبا.

وعلى الرغم من تأكيد "زايد" أنه ليس ملحدًا ، إلا أن محاضراته تتحدث عن مسائل مثلا "اللادينية" و "هل الملحدون يدخلون الجنة" وغيرها من المسائل .

وكانت دولة الكويت قد قررت إبعاد أحمد سعد زايد عن أراضيها بعد إعلانه عن تقديم محاضرة بشأن "اللادينية" هناك.



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