"أديب" يكشف عن تغريدة مثيرة تجتاح السوشيال ميديا

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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تساءل الإعلامي عمرو أديب، هو " إحنا هنحارب فيروس الكورونا ، ولا هنحارب الشائعات؟!، والمعركة الموجودة الآن بالعالم كله هو مواجهة الفيروس، دول العالم لديها مصائب.. إصابات تنتشر، ووفيات تتزايد.. وإحنا في مصر همنا نتريق ونهزر ونطلع شائعات".
وأضاف " أديب"، خلال برنامج الحكاية ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر"، يوم الاثنين، انتشرت تويتة بشكل رهيب تقول " ابن أختي بقاله يومين بيعطس، وعنده رشح وبيسخن، أختي كشفت عليه عند دكتور وطلب منها تحاليل معينة، ودكتور المعمل قالها إن كل التحاليل الولد مصاب بفيروس جديد أعراضه زي الإنفلونزا، اللي هو كورونا، وطلب منها تروح بالولد مستشفى حكومي وكلنا مرعوبين ربنا يستر"، مشيراً إلى أن الكلام نفسه منشور على عدد كبير من الصفحات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً: "إيه اللي أنتم بتعملوه في البلد ده، ولا توجد دولة في العالم بهذا الشكل".
وأردف " المفروض نفكر في توفير الكمامات، وتطبيق سبل الوقاية، وحل للتجمعات، وما يحدث من تداول منشور مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن يكون هزار، والغرض من المنشور هو ضرب في الدولة المصرية، والتصدير لكل دول العالم بأن مصر لديها كورونا، ولم تعلن عنها".

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