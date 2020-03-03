» سفير مصر بالصين: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر"

أكد سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، أهمية زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إلى العاصمة الصينية بكين.
وأوضح أنها جاءت بتكليف مباشر من الرئيس السيسي، حيث تمثل تضامن مع الصينيين في حربهم ضد كورونا، مضيفًا: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر".
وقال السفير محمد البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن الدعم المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل الصينيين، وعكس تضامن القاهرة مع بكين وكل هذا له بعد كبير بين الشعوب.
وأكد أن وزيرة الصحة شهدت استقبالا حافلا من قبل نائب رئيس البرلمان الصيني، حيث استقبلها في قاعة الشعب الكبرى.