بعد إصابة سعودي.. أول إجراء من الملك سلمان ضد كورونا

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البحرين

الملك سلمان

كورونا

بعد تأكيد وزارة الصحة السعودية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، لمواطن سعودي، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا عاجلًا بملك البحرين، بشأن الإجراءات المتخذة من المملكة للوقاية من فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام سعودية محلية، أن الملك سلمان عبر عن شكره وتقديره لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على دعم بلاده لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين اليوم (الإثنين)، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد خلاله دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع وصول وانتشار فايروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية قبل قليل، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الصحة السعودية إن الإصابة تعود لمواطن قادم من إيران.

وقبل قليل، أعلنت السلطات التونسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد أيضًا.

وقال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد اعلنت فى وقت سابق تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا لأردني قادم من إيطاليا، بينما تحفظت السلطات على شخص آخر، ووضعته قيد الحجر الصحي.


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