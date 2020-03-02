» جساما غير منصف.. جماهير الأهلى تنتفض ضد "الفيفا"

02 مارس 2020 - 08:20 م

دشن عدد من جماهير النادي الأهلى "هاشتاج" على موقع "تويتر" رفضًا لتولي الحكم الجامبيى باكارى جاساما إدارة مباراة صن داونز المقرر إقامتها 7 مارس الجارى فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .

واحتل الهاشتاج الذي دُشن بالإنجليزية قائمة الأعلى تداولًا في مصر.

وجاء هكذا #FIFA_Gassama_unfair "الفيفا جساما غير منصف".

وكان "جاساما" قد تسبب بشكل أو بآخر في عدم تتويج الأهلى بلقب دورى الأبطال عام 2017 نتيجة إدارته السيئة لنهائى البطولة عندما كان يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي بالمغرب، وفق اتهامات الجماهير.

جمهور الأهلى فاض بيه من ظلم بكاري،جاساما وطالعين ببساطه نعلن اننا ضد الحكم الظالم المرتشى الفاسد دا،... عارفين اننا مش،هنغيره لكن لازم يفهم اننا مش،هنسيبوا يفتك بلفريق ونتفرج #FIFA_Gassama_unfair — ?????شريف الاهلاوي ???? ?? (@Ahlawy741100) March 2, 2020

كما يتهمونه بإدارة مباراة الأهلى وصن داونز التى أقيمت فى الموسم الماضى بملعب برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد بشكل سيئ.

وجاء في التعليقات على الهاشتاج: " هذا الجساما أيضا ادار مباراه الاهلى وصنداونز فى مباراه العوده السنه اللى فاتت وكان تعنته ضد لاعبى الأهلى واضح جدا بعد اشهار 6 بطاقات صفراء للاعبى الأهلى وعدم احتساب مخالفات واضحه للاعبيه الأهلى ومنهم ضربه جزاء واضحه دا بالاضافه لالغاء هدف صحيح بداعى التسلل".

جمهور الأهلى فاض بيه من ظلم بكاري،جاساما وطالعين ببساطه نعلن اننا ضد الحكم الظالم المرتشى الفاسد دا،... عارفين اننا مش،هنغيره لكن لازم يفهم اننا مش،هنسيبوا يفتك بلفريق ونتفرج #FIFA_Gassama_unfair — ?????شريف الاهلاوي ???? ?? (@Ahlawy741100) March 2, 2020

كلنا فى مصر عارفين فساد بكاري،جاساما علشان كدا مش المطلوب التريند المحلى

محتاحين نشارك بقوه اكتر ونسمع العالم فساد الحكم دا وسيرته الذاتيه اللى هتأثر على مشاركاته القادمه فى أي بطوله#FIFA_Gassama_unfair — ??مــشSalYــاغــبــہ?? (@Saly_Soo_1) March 2, 2020

كذلك: " كلنا فى مصر عارفين فساد بكاري،جاساما علشان كدا مش المطلوب التريند المحلى محتاحين نشارك بقوه اكتر ونسمع العالم فساد الحكم دا وسيرته الذاتيه اللى هتأثر على مشاركاته القادمه فى أي بطوله".

وأيضًا: " جمهور الأهلى فاض بيه من ظلم بكاري،جاساما وطالعين ببساطه نعلن اننا ضد الحكم الظالم المرتشى الفاسد دا،... عارفين اننا مش،هنغيره لكن لازم يفهم اننا مش،هنسيبوا يفتك بلفريق ونتفرج ".