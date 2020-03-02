مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

02 مارس 2020 - 06:50 م

اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات، وصفت بـ"المجزرة"، بعد فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية اليوم الإثنين داخل مقر النادي.

وأصدر مرتضى منصور قرارًا بفصل الموظفين بعد الرجوع إلى الكاميرات والتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.

ووضع رئيس القلعة البيضاء صورة من القرار على أبواب النادي تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.

وكان بعض موظفي نادي الزمالك، نظموا وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين بسبب عدم الحصول على راتب شهري يناير وفبراير حتى الآن وسط تزايد الأعباء المالية عليهم.

وقال أحد الموظفين في تصريحات صحفية، رافضًا ذكر اسمه، إنهم حصلوا على وعود بالجملة في الفترة الماضية لحصولهم على رواتبهم المتأخرة دون تحقيق ذلك مما زاد من غضبهم وجعلهم يقوموا بالوقفة الاحتجاجية اليوم، واصفًا القرار بأنه "مجزرة" ستؤدي إلى تشريد العشرات من الموظفين.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية في الوقت الحالي مما تسبب في تأخر حصول اللاعبين أيضًا على مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى الآن ليقرروا عدم المشاركة في مران الفريق بالأمس، قبل الحصول عليها.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية استعداد بلادها التام لاستقبال الزمالك وتنظيم مباراته أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأفضل صورة.

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة التونسية إلى أن الاجتماع عمل على النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية للمباراتين من أجل توفير كل الظروف الملائمة للتأمين المثالي.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في الفوز باستاد القاهرة (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي، بينما فاز الوداد في المغرب (2-0) على النجم الساحلي.



