  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

مذيع "الجزيرة" يصف بشار الأسد بكلمة إباحية ويتعرض لزوجته

زلزال

عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

فيروس" كورونا" في قطر

بعد السعودية.. دولة عربية جديدة تسجل أو إصابة بكورونا

مرتضى منصور

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

هاني شاكر وعمر كمال

حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

السعودية

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

تنفيذ حكم الجلد

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

#

صحفي تونسي: جماهير الترجي خائفة من مواجهة الزمالك

#

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

#

شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت الزمالك في قطر

مجزرة

موظفين

طرد

مرتضى منصور

فصل

اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات، وصفت بـ"المجزرة"، بعد فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية اليوم الإثنين داخل مقر النادي.

وأصدر مرتضى منصور قرارًا بفصل الموظفين بعد الرجوع إلى الكاميرات والتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.

ووضع رئيس القلعة البيضاء صورة من القرار على أبواب النادي تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.

وكان بعض موظفي نادي الزمالك، نظموا وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين بسبب عدم الحصول على راتب شهري يناير وفبراير حتى الآن وسط تزايد الأعباء المالية عليهم.

وقال أحد الموظفين في تصريحات صحفية، رافضًا ذكر اسمه، إنهم حصلوا على وعود بالجملة في الفترة الماضية لحصولهم على رواتبهم المتأخرة دون تحقيق ذلك مما زاد من غضبهم وجعلهم يقوموا بالوقفة الاحتجاجية اليوم، واصفًا القرار بأنه "مجزرة" ستؤدي إلى تشريد العشرات من الموظفين.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية في الوقت الحالي مما تسبب في تأخر حصول اللاعبين أيضًا على مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى الآن ليقرروا عدم المشاركة في مران الفريق بالأمس، قبل الحصول عليها.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية استعداد بلادها التام لاستقبال الزمالك وتنظيم مباراته أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأفضل صورة.

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة التونسية إلى أن الاجتماع عمل على النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية للمباراتين من أجل توفير كل الظروف الملائمة للتأمين المثالي.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في الفوز باستاد القاهرة (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي، بينما فاز الوداد في المغرب (2-0) على النجم الساحلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)
» "فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو
» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك
» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"
» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ
» الموت يفجع أحمد عمر هاشم
» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا
» وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل
» بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية