حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

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محمد فضل- متابعات

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نشرت وسائل إعلام لبنانية، خبراً يفيد بأن متعهد الحفلات ?أحمد صولي? اتفق مع نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان ?هاني شاكر? للتواجد في لبنان قريباً للصلح مع المطربين الشعبيين ?حسن شاكوش? و?عمر كمال?، وذلك تزامناً مع الحفلات التي من المقرر أن يحييها الأخيرين في لبنان.

وأثار الخبر موجة جدل، حيث استقبله البعض بالترحيب، مطالبًا بإعطاء هؤلاء الشباب فرصة خاصة أن من بينهم أصوات جيدة، بينما هاجم آخرون هاني شاكر.

ولإزاحة ستار الحقيقة عن هذه الأنباء، خرج متعهد الحفلات أحمد صولي، عن صمته وكشف أن هذه الأخبار لا صحة لها، وأن تعاقده هو فقط مع شاكوش وكمال، حسب موقع الفن اللبناني.

وكان أعلن عمر كمال عن جولة حفلات في لبنان مع شاكوش في 12،13و14 مارس المقبل من تنظيم شركتي صولي ومختار للإنتاج، وقال كمال عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إن قرار الوقف الخاص بالحفلات داخل مصر، وليس له علاقة بالحفلات خارج مصر، وإنها مستمرة كما هي.

وقررت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في حفلات أو أفراح، بعد أزمة غنية "بنت الجيران" التي غناها عمر كمال وحسن شاكوش في استاد القاهرة بحضور عشرات الألاف من الجمهور، والتي احتوت على ألفاظ غير لائقة.


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