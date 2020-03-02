عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

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إصابة كورونا فى السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية قبل قليل، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الصحة السعودية إن الإصابة تعود لمواطن قادم من إيران، بحسب "العربية نت".

وقبل قليل، أعلنت السلطات التونسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد أيضًا.

وقال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد اعلنت فى وقت سابق تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا لأردني قادم من إيطاليا، بينما تحفظت السلطات على شخص آخر، ووضعته قيد الحجر الصحي.

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