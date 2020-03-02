فنان شهير يشتري كمامة بآلاف الجنيهات خوفًا من كورونا

02 مارس 2020 - 06:07 م

نشر الفنان الكويتي الشهير عيسى المرزوق، فيديو عبر حسابه على أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، يستعرض فيه شرائه كمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الفنان الكويتي إن سعر الكمامة تجاوز الـ300 دولار أمريكي، كونها من الماركة العالمية "فندي" من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الناس لم يصدقوا أنه قام بطلبها بالفعل.

وأضاف المرزوق أن حجم الكمامات الصغير تسبب بإزعاجه، لكنه أوضح لاحقا أنه تمكن من تغيير حجمها لتتناسب مع حجم وجهه.

وجاء الفيديو الذي نشره المرزوق بعد انتشار الفيروس بشكل كبير في الكويت مؤخرا، وإعلان إصابة عدد من الأشخاص به ووضعهم بالحجر الصحي، من ضمنهم الفنان عبدالله بو شهري.

وأعلنت الكويت تزايد حالات الإصابة اليوم بفيروس كورونا، حيث تم اكتشاف 8 حالات جديدة اليوم، وأشارت وزارة الصحة الكويتية أن حالات المصابين مستقرة وجيدة.