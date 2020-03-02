التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

02 مارس 2020 - 05:08 م

تداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو قالوا انه لمقبرة جماعية، تم دفن 88 جثة فيها، من ضحايا فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في مؤتمر صحفي، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291″، مشيرا إلى وقوع ” 523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضاف رئيسي “حققنا تطورا في مجال الاختبارات على كورونا”، مطالبا أبناء الشعب الإيراني بالبقاء في المنازل.

وأكد المسؤول أن “معظم الإصابات بفيروس كورونا يمكن علاجها في المنازل”.



يقول مصور المقطع : في هذه القطعة من المقبرة بمدينة قم تم دفن 80 حالة من المتوفين بسبب فيروس كورونا بينما وزارة الصحة تقول 34 شخص فقط .! pic.twitter.com/DFMIbpr6AY — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 2, 2020