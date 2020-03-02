  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

رونالدو

سبب غير متوقع لحضور "كريستيانو" مباراة الكلاسيكو

أرشيفية

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

سفير مصر بالكويت: لا إصابات بين المصريين

أرشيفية

منع إعلاميين من الظهور في الإعلام السعودي

صورة

وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد "القبلات الساخنة"

سجائر

الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

آخر الأخبار

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك
الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

#

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شهدت التعاملات البنكية اليوم الإثنين، ارتفاع مفاجئ لصرف سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك.

حيث ارتفع في 5 بنوك في تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وصعد سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وزاد سعره في بنكي العربي الإفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

وبدأ سعر الدولار خلال آخر 10 أيام في وقف هبوطه أمام الجنيه بل بدأ سعره في الارتفاع بمصر، حيث ارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام أمام الجنيه بحوالي 9 قروش كاملة.

وأمس صعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.58جنيه، و15.68 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق
» السعودية تكشف مفاجأة بعد الاشتباه في إصابة 298 بكورونا
» الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات
» السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب
» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين
» بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل
» اجتماع طارئ بـ "كاف" لمناقشة أحداث الزمالك والترجي
» عادل إمام يرد على شائعة وفاته بسؤال قاس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية