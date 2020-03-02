حقيقة وجود "كورونا" بمستشفيات المنصورة

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نفت جامعة المنصورة، ما تم تداوله من شائعات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل أول حالة كورونا بمستشفى الجامعة.

وأضافت الجامعة، في بيان لها، أنه لا صحة لاستقبال أي إصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية، مؤكدة اتخاذ كل التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

وأهابت الجميع بعدم نقل الأخبار غير المؤكدة التي تعمل على نشر الشائعات والانسياق وراء المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة والرأي العام دون تثبت أو بينة من الحقيقة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.


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