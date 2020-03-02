» محامية قتيل نانسي عجرم تقلب الطاولة وتكشف عن أمر خطير

فجرت رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، مفاجأة من العيار الثقيل، قد تقلب موازين القضية، حيث كشفت عن ملايين تدفع لتغيير دفة القضية، وفق قولها .

وكشفت "رهاب" عبر حسابها على "تويتر"، أن تقرير الطب الشرعي كان واضحا كثيرا، وأنه في خلال يومين سيتم الانتهاء من إجراءات الوفاة، وإحضار الجثمان، الذي ستكون بانتظاره لجنة طبية سورية، برئاسة الدكتور زاهر حجو.

وأضافت: "إن شاء الله سننتصر، ولن نترك القضية وسنتابع للنهاية رغم الضغوط أو الإساءات التي ستمارس على أسرة الدفاع عن الموسى".

واعتذرت المحامية السورية، عن خطأ وقع فيه المحامي رامي هندي، حينما صرح لوسائل الإعلام أن هناك 30 طلقة استخرجت من جسد "الموسى".

وأكدت رهاب بيطار، أن هناك خطأ في هذا التصريح، موضحة أن أسرة الدفاع لن تعلن عن عدد الطلقات المستخرجة، إلا بشكل رسمي.

وقد استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

يشار إلى أن نانسي عجرم ستحيي حفلا غنائيا في مصر، يوم 12 مارس الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على "إنستجرام".

كما ستصور نانسي عجرم الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس.