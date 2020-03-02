» بالصور.. السياحة تضيء القلعة والكرنك باللون الأحمر لهذا السبب

02 مارس 2020 - 10:18 ص

أضاءت وزارة السياحة والآثار واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومعابد الكرنك بالأقصر ومعبد فيلة بأسوان باللون الأحمر ولون علم دولة الصين.

وأكدت وزارة السياحة في البيان الذي تلقت"المصريون" نسخة منه، أنها قامت بهذا الأمر تضامنا من الشعب المصري مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الصين تعاني من تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي تسبب في وفيات لمواطنين تجاوزت أعدادهم 2500 حالة، فيما أصيب أكثر من 80 ألف مواطن به.