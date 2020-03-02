نوح: أنا مبعملش دعاية لـ"مرسي" .. لكن هذا ما فعله في أواخر أيامه

أحمد عادل شعبان
كشف مختار نوح - الخبير في شئون الجماعات - مفاجأة مدوية عن الرئيس الراحل محمد مرسي .
وقال "نوح" في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبو بكر" على شاشة "ON E" : طبعا أنا في غني أني أؤكد إني مبعملش دعاية لمرسي .. لكن مرسي في نهاية حياته اختلف مع الإخوان ومنعوه من أن يتكلم .
وأضاف: مرسي طلب إجراء تقييم لوضع الإخوان ، وحينها كان داخل السجن ، لكنهم أغلقوا في وجهه هذا الباب لأنهم سوف يزعمون أن أي شخص يشارك في التقييم سيوصف بأنه جبان وانهزامي حسب قولهم.
المفكر "مختار نوح" يفجر مفاجأة: "مرسي" اختلف مع الإخوان في آخر أيامه ومنعوه من الكلام#كل_يوم#ON pic.twitter.com/X3h6aszm0d— ON E (@ONENT) March 1, 2020
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