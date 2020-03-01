عمرو أديب: "إن شاء الله كورونا يجي مصر وهنعمله احتفال"

01 مارس 2020 - 11:20 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة الصحة نفت ما تردد بشأن تحويل حالتين مصابتين بالكورونا إلى مستشفى النجيلة، قائلا: "الناس هتموت ويبقى عندنا كورونا"، معلقاً: "طب نعمل إيه.. إن شاء الله تيجي كورونا عشان نستريح".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك حالة انتظار في مصر لظهور كورونا، قائلا : "إحنا هنكون أول دولة تقيم احتفال لما تظهر الكورونا".

