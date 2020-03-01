التشكيل الرسمي لكلاسيكو العالم بين الريال وبرشلونة

01 مارس 2020 - 09:12 م

أعلن كلا من الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وكيكى سيتين مدرب برشلونة، التشكيل الرسمي للقاء الكلاسيكو، الذى ستجمع الفريقين في العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".



يبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو ، راموس ، فاران ، كارفخال

الوسط: كروس ، فالفيردى ، كاسيميرو

الهجوم: بنزيما ، إيسكو ، فينيسيوس جونيور

بينما يخوض برشلونة المباراة، بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا ، بيكيه ، سيميدو ، أومتيتى

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال

الهجوم: ميسي ، جريزمان ، أرثر