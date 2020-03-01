تفاصيل القبض على ممثلة إباحية داخل فندق بالدقي

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الجيزة

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اتخذت ممثلة البورنو أحد فنادق الدقي مقرًا لممارسة الدعارة مع الشباب راغبي المتعة، وتصويرهم معها ومن ثم بيع أفلامها لمواقع البورنو.

تفاصيل مثيرة في الواقعة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية، بدأت بالكشف عن إعلانات لفتاة روسية تحاول الترويج عن نفسها، واستقطاب عدد من الاشخاص لممارسة الجنس معهم، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات دخول الفتاة الروسية للبلاد بتاريخ الثامن من فبراير الماضي، وإقامتها بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الدقي بالجيزة، واستقطاب عدد من الرجال لممارسة الجنس معهم، مقابل 400 دولار في الساعة الواحدة، حسب صدى البلد.

وعقب تقنين الاجراءات استهدفت مأمورية أمنية الفتاة وتم ضبطها، وحال تفتيش غرفتها بالفندق عثر بداخلها على مقاطع فيديو لها برفقة رجال، وأيضا ملابس ومتعلقات خاصة بالأعمال المنافية للآداب، و3900 دولار و400 يورو يرجح انها حصيلة الدعارة.

كما تبين من التحريات قيام الفتاة الروسية بتصوير علاقاتها الجنسية مع الرجال، وتجهيز مقاطع جنسية عديدة استعدادا لعرضها على المواقع الإباحية المختلفة، حيث تم العثور على 7 مقاطع جنسية للفتاة برفقة رجال مختلفين.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من ضبط سيدة أجنبية عقب وصولها البلاد بتاريخ الثامن من فبراير الماضى، مقيمة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على أحد المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وضبط بغرفة المذكورة مبلغ 3900 دولار، و400 يورو، وبعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب ضبط المتهمة قررت النيابة حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، بتم التحريض على الفسق وممارسة الرذيلة.


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