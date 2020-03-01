» الاتحاد الدولي يُقرر إلغاء بطولة العالم بسبب «كورونا»

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رفع الأثقال

المصريون

كورونا

قرر الإتحاد الدولي لرفع الأثقال إلغاء بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها في بوخارست برومانيا 13 مارس الجاري.

وأصدر الإتحاد الدولي للعبة بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه إلغاء البطولة نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأعرب الإتحاد في بيانه، أنه اتخذ هذا القرار من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين، وحرصا على سلامتهم، خوفا من انتقال المرض وانتشاره بين اللاعبين.

وأضاف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في بيانه، أنه استند إلى منظمة الصحة العالمية في اتخاذ هذا القرار، خاصة أنه سوف يأتي المشاركين في البطولة من 80 دولة، ومراعاة لتدابير الصحة العامة.

وذكر الإتحاد الدولي للعبة، أنه تلقى طلبا من نيكو فلاد رئيس الاتحاد الروماني لرفع الأثقال بإلغاء البطولة المقرر إقامتها في بلاده خلال شهر مارس، وبعد مشاورات مكثفة مع الإتحاد الروماني وحرصا على سلامة اللاعبين وكاجراء إحترازي تم إلغاء بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين خوفا من انتقال كورونا.

كما أكد البيان إلغاء اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

 


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