» بيراميدز ضيفًا ثقيلا على "زناكو" الزامبى

01 مارس 2020 - 09:45 ص

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على زاناكو فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، وتقام مباراة العودة الأحد المقبل على إستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخيه حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز طالب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور التالى بالبطولة.

وأسندت لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقي إدارة مباراة اليوم للحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.