» تعليق ناري لـ"موسى" على فوز الأهلي بدوري الأبطال

29 فبراير 2020 - 10:20 م

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلى المصري بعد فوزه على صن داونز في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجمهور مهم لأنه يعطي روح مختلفة للمباريات، مشيدا في الوقت ذاته بهتافات جماهير الأهلي والزمالك لتشجيع النادي الأهلى ،موضحا أنه مشهد يدل على نبذ التعصب.



وتابع أحمد موسى أن البطولة تنادي الأهلي صاحب أعلى البطولات في القارة الأفريقية، معلقا «الأهلي الجبار، المارد الأحمر، حبيب الملايين».



ووجه موسى التحية لعلي معلول لاعب النادي الأهلى الذي سجل هدفي المباراة ووصفه بأنه من أحسن اللاعبين في مصر ، قائلا «علي يا علي يا علي، أيوه على عملها، الله عليك يا علي».



وأعرب موسى عن أمله في أن يكون النهائي مصري خالص بين الأهلى والزمالك، مشيرا إلى أنه كان سعيد بفوز الزمالك على الترجي في المباراة التي جمعتهما أمس.









