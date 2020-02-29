» «موسيماني»: صن داونز استحق الخسارة أمام الأهلي

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المصريون

الاهلى

صن داونز

موسيماني

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، أن الأهلي استحق الفوز على فريقه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال «موسيماني» في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«مباراة صعبة، الأمور زادت صعوبة بعد الهدف الثاني، لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، ونجحنا في إيقاف معلول وفتحي».

وأضاف:« الأهلي استغل الفرص ونجح في تسجيل هدفين، ولكن مدافع صن داونز أبلغني أن السنغالي بادجي خدع الحكم»

وواصل:«لا ألوم الحكم أو المدافعين، ولا ألوم على اللاعب الذي ارتكب ركلة الجزاء لأنه يلعب في غير مركزه أبارك للأهلي استحق الفوز».

وتقام موقعة الإياب بين الفريقين في بريتوريا بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

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