» «ميدو»: ما فعله «كلوب» أمر لا يصدق

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المصريون

ميدو

ليفربول

كلوب

توقع أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب الوطني السابق، خسارة ليفربول بعض المباريات بنهاية مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك في حالة حسمه للقب البريميرليج مبكرا.

وقال ميدو في حوار مع شبكة «CNN »:«ليفربول اهتمامه هو الفوز بالدوري الممتاز، ولا أعتقد أن سيهتمون بالبريميرليج بعد تحقيقه».

وأضاف:«إذا فازوا بالدوري في وقت مبكر، فسيخسرون بعض المباريات في النهاية لأنني متأكد من أنهم سيظلون في دوري الأبطال».

وواصل نجم أياكس أمستردام السابق:«بمجرد أن يفوز ليفربول بالدوري الممتاز، سيبدأ كلوب في إراحة بعض اللاعبين الأساسين».

وأشاد ميدو بما فعله كلوب مع ليفربول حيث قال:«ما فعله كلوب هناك أمر لا يصدق، تطويره للاعبين الشباب وتعاقده مع صفقات مميزة، أظهر للجميع جودته كمدرب».

واستطاع ليفربول حتى الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، الحفاظ على سجله الخال من الهزائم، حيث استطاع تحقيق الفوز في 26 مباراة وتعادل في مباراة واحدة، ليصل إلى النقطة 79 في صدارة البريميرليج.


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