» الترجي يحتج ضد حكم مباراته أمام الزمالك

29 فبراير 2020 - 04:52 م

قرر نادى الترجى تقديم احتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد الحكم المغربى رضوان جيد اعتراضًا على قراره بطرد لاعب الفريق محمد على بن رمضان خلال مواجهة الزمالك، بحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية".

وسقط الترجى التونسى أمام الزمالك مساء أمس الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى.

وذكرت الصحيفة أن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.

وأضافت الصحيفة أن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

سجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

نجح الفارس الأبيض فى تكرار الفوز على العملاق التونسى بنفس النتيجة قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقى الذى أقيم فى الدوحة بقطر.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسى.