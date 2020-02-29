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الإمارات.. تعليق العمل بحضانات الأطفال بسبب كورونا

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أعلنت دولة الإمارات تعليق العمل بحضانات الأطفال اعتبارًا من الغد بسبب كورونا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكدت دائرة الصحة بأبوظبي، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصًا، وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا الجديد.

وأضافت صحة أبو ظبي، أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة.

وكانت السلطات الإماراتية قد قررت أول أمس الخميس تعليق الطواف الذي كان قد انطلق الأحد الماضي وكان من المقرر أن ينتهي السبت، عقب رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى فنيين اثنين إيطاليين من فريق البلد الخليجي.

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