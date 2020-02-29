مذيعة كويتية تبكي بسبب مبارك

أجهشت مذيعة كويتية على قناة "سكوب" بالبكاء حزنًا على الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وذلك بعد عرض تقرير يرصد أهم المحطات في حياة الرئيس الأسبق.

وعقبت الإعلامية الكويتية، خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "حسني مبارك واحد من خير أجناد الأرض، فكانت من أسعد أيام مبارك يوم أن رفع علم مصر على طابا".

وتابعت: "مبارك كان له دور كبير في مواجهة الغزو العراقي على الكويت، وأول من وقف ورفض هذا التدخل الغاشم على الكويت، حسني مبارك له الكثير من البصمات في الوطن العربي ومصر".

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