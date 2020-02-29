حتحوت يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة "رمضان صبحي"

29 فبراير 2020 - 07:26 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة مدوية عن إصابة رمضان صبحي نجم الأهلي التي تبدو غامضة حتى الآن.



وقال "حتحوت" في برنامجه "الماتش" المذاع على "صدى البلد" : رمضان صبحي مصاب بتمزق في العضلة الخلفية ، لكن مكان إصابته (رخم) كما يقولون ، والأهلي أخطأ بإعلان أن مدة غياب اللاعب حوالي 6 أسابيع .



وأضاف: رمضان حاليا يعاني ألما بسيطًا .. ولن يشارك حتى ينتهي هذا الألم .. ما يحدث الآن أمرًا طبيعيا ولا داعي للقلق ، لكنه لن يشارك في مباراة العودة مع صن داونز.



