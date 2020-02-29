» ليلى علوي تعترف بحبها لـفنان على الهواء: أنا بحبك

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الفنان أمير كرارة
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ليلى علوى

امير كرارة

أحمد خليل

واصلت الفنانة المصرية ليلى علوي تصريحاتها المثيرة للجدل ، وذلك بعد أيام من اعترافها أنها كانت تبتغي الزواج من الفنان أحمد خليل الذي قام معها ببطولة مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وحلت ليلى ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ، الذي قال لها: أول مرة وقفت قدامك فضلت مش عارف أتكلم ومش مصدق إني واقف قدام القمر فتاة أحلامي.

وأضاف: أنا مش بعاكس بس شوفتك فقدت النطق وباسم سمرة هو اللي نبهني.

وردت "ليلى" قائلة: أنا كمان بحبك .. بس مش بعرف أرد وبتكسف .. وبحمد ربنا على دعوات أمي اللي مخلياكم لسة بتحبوني.

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