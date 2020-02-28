نار الغيرة تشعل بيوت الفنانين بالأزمات

28 فبراير 2020 - 10:05 م

محمد فوزى وهدى سلطان.. قطيعة استمرت سنوات والسبب «التمثيل».. والغيرة تشعل الخلاف بين السندريلا ونجاة



«أنغام وغنوة».. أشهر خلاف فى الوسط الفنى انتهى بالوفاة.. شقيقة مصطفى قمر تنكر نسبه.. ومحمد سعد يحرر بلاغًا ضد أشقائه.

لا تخلو العلاقات بين الفنانين وأقرب الناس إليهم من المنغصات، إذ لا تسير الأمور بالصورة المثالية التي يرسمها البعض في غالب الأحوال، فكما أن الشهرة والنجومية رفاهية مطمح لكثير من الناس، إلا أنها على العكس قد تتحول للعنة من يتمتعون بها، فقد كون الشهرة والنجاح والمال السبب الرئيس في إثارة المشاكل بينهم وبين أقربائهم من الدرجة الأولى، ما يدفع إلى التساؤل: هل يقع بعض الأشقاء ضحايا شهرة أشقائهم أم العكس؟

محمد فوزى وهدى سلطان

اشتعلت الخلافات بين الفنان محمد فوزى، وشقيقته الفنانة هدى سلطان، بسبب دخولها عالم التمثيل دون موافقته، حيث وافق على السماح لها بالغناء فى الإذاعة فقط، وأدى ذلك إلى خلاف كبير بينهما، وقطيعة استمرت لعدة سنوات، إلى أن تدخل بعض الأصدقاء للصلح بينهما وبعدها أصبحت هدى الأقرب له فى كل أزماته.

نيللى وفيروز

توترت العلاقة بين الفنانة نيللى، وشقيقتها الكبرى الفنانة فيروز، بعد أن لمع نجم الأخيرة على الساحة الفنية في سنوات طفولتها المبكرة، قبل أن تتوقف عن التمثيل وتبتعد عن الأضواء، في سن 18 عامًا، بعد وفاة أنور وجدي عام 1955، بعد أن شاركت في تجارب سينمائية لم تكن ناجحة، واعتزلت الفن بعد زواجها وإنجابها، في الوقت الذي برزت فيه نجومية نيللي، وظهرت في العديد من الأعمال الفنية. وبرزت الخلافات عندما تغيبت نيللي عن مرافقة شقيقها في المستشفى أثناء مرضها وتغيبها عن جنازتها في عام 2016.

سعاد حسنى ونجاة

تفجرت المشاكل بين الفنانة سعاد حسنى وشقيقتها المطربة نجاة الصغيرة، بعد أن غنت "السندريلا" في الكثير من أفلامها، التي شاركت بالتمثيل فيها، منها "أميرة حبي أنا، و"خلى بالك من زوزو"، وهو ما كان سببًا في توتر العلاقات بينهما، حيث إن شقيقتها الكبرى تخصصت كمطربة، وهو ما ضايقها أن تشتغل بالغناء كذلك، بينما تمتلك موهبة التمثيل أكثر.

هيفاء وهبى ورولا يموت

الغيرة بين هيفاء وهبي، وشقيقتها رولا يموت، أبرز أسباب اشتعال الحرب بينهما. وقالت "رولا" في مقابلة تليفزيونية، إن الغيرة اشتعلت قلب شقيقتها الكبرى "عندما نشرت هيفاء صور عيد ميلادها وبينها صور لنا معًا، ظن الناس أنني ابنتها، فغضبت وانزعجت مني، ولم نتواصل بعدها".

واتهمت "رولا"، شقيقتها بالتزوير، إذ قالت: "هيفاء تكبرني بـ 16 عامًا، لديها أكثر من جواز سفر بعدة أعمار مختلفة".

أنغام وغنوة

اشتعلت أزمة بين الفنانة أنغام وشقيقتها الراحلة غنوة، بعد أن قالت في أحد البرامج التليفزيونية عن أخيها أحمد، أنه أخ غير شقيق لها. وشنت "غنوة" وقتها، هجومًا لاذعًا على أختها، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو حلقة برنامج "مصارحة حرة" التي تسأل فيه المذيعة، أنغام، عن أخيها المعاق، وردت بأنه أخوها غير الشقيق.

وكتبت "غنوة" رسالة لـ "أنغام" عبر صفحتها الشخصية، تضمنت تطاولاً وسبابًا، قبل أن يتدخل والدهما الموسيقار محمد على سليمان، على أثر الخلاف، قائلاً: "متشكر لكم جميعًا يا أولادي، ادعوا الله معى أن يعجل بوفاتى حتى لا أرى أو أسمع أو أقرأ منكم وعنكم ما تكتبون، وأفوض أمرى إلى الله".

وعلى الرغم من القطيعة التي استمرت لسنوات, لكن أنغام أصيبت بانهيار تام عقب وفاة "غنوة"، كما ذكرت والدة الأخيرة، ولم تتخل عن ابن شقيقتها الذي تبنته فنيًا.

أصالة نصرى وأيهم نصرى

اندلعت حرب كلامية بين الفنانة أصالة، وشقيقها أيهم نصري، بسبب موقف الأولى المؤيد للمعارضة السورية ووقوفها ضد نظام بشار الأسد، حيث اتهم أيهم شقيقته بأنها منافقة وتلعب بدماء السوريين وتريد تحقيق بطولة زائفة على حساب الأبرياء.

واستمر تبادل الاتهامات بين الشقيقين، وتدخلت شقيقتهما ريم نصري، منتقدة موقف شقيقتها، قائلة إنها تتعجب من مهاجمة أختها للرئيس بشار الأسد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما أعربت "أصالة" عن دعمها للفنان المغربي، سعد لمجرد، في اتهامه في قضية اغتصاب، سارعت شقيقتها إلى انتقاد موقفها علنًا.

وأضافت: "مغني متهم بقضية مشينة ولأننا تعلمنا أن نخوض معاركنا على رؤوس الأشهاد حتى مع أقرب الناس إلينا عندما يتعلق الأمر بالوطن، لذا ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها".

وتابعت: "الحديث هنا عن أصالة نصري التي همت للدفاع عن المغني كاسرة على أنفها حمولة بصل كي تصدق نظرية المؤامرة للمرة الأولى كما هرعت لتدافع عن مغني عانق الضباط الإسرائيليين والتقط معهم صور العار سابقًا وغاب عن روحها المسكونة بالاستعراض المجاني هذا الوحي التضامني عندما طعنت سورية بخاصرتها ونزفت سيلاً من دماء شبابها وشرعت أبوابها لينغل منها الأغراب".

محمد سعد وأشقاؤه

في 23 مايو 2015، حرر الفنان محمد سعد، محضر عدم تعرض ضد 3 من أشقائه، بقسم شرطة الشيخ زايد، بعد اتهامهم بسبه وقذفه بعبارات مسيئة لشخصه.

وبدأت المشكلة بتلقي سعد، العديد من الرسائل النصية على هاتفه من إخوته تضمنت عبارات مسيئة لشخصه بسبه وقذفه، ما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر عدم تعرض من قبلهم.

وأكد سعد وجود خلافات عائلية بينهم، وتمت إحالة القضية للنيابة لاستدعاء أخ واحد من الأم، ثُبت توجهه لفيلا سعد ومحاولة التهجم عليه وسبه وقذفه أكثر من مرة، كما أمرت النيابة بالتأكد من أن الرسائل صادرة عن الهواتف الخاصة بأشقائه.

مصطفى قمر وشقيقته

واجه الفنان مصطفى قمر، أزمة كبيرة مع شقيقته التى تُشكك دائمًا فى نسبه لها وفى كونه أخاهم. وخرج قمر عن صمته ليؤكد فى تصريحات صحفية، أن الخلاف على الإرث كان السبب الرئيسى وراء رفع شقيقته أمانى أحمد دعوى قضائية بمحكمة الأسرة تنفى فيها نسبه لوالدته عنايات مصطفى عثمان، وأنه ابن السيدة ليلى حسن عبده.

قمر في بيانه نفى هذا الكلام بالكامل وقال: "شرف لي أن أكون شبه أمي ولكن لست بجمالها، ولكنها علمتني الأخلاق وتعلمتها منها وعملت بها، ولكن المدعوة أختي لم تتعلمها رغم أنها شبه أمي وللأسف شبهي أيضًا ولكن في الشكل فقط".

وترحم قمر علي والدته وقال: "رحمك الله يا أمي ولكِ كل الحق في أن تكوني غير راضية عنها حتى وفاتك، وصدقتِ في إطلاقك عليها اسم السلعوة، الحيوان الوحيد الذي يأكل أولاده عند الجوع، وصدقتِ عندما أسميت زوجها ابن عمتي بالثعبان".

نانسى عجرم وأشقاؤها

لم تَسلم نانسى عجرم من دفع ضريبة الشهرة والنجومية، فكان شقيقاها نادين ونبيل عجرم أول من حاول الصعود إلى عالم الأضواء من خلالها، وكان أولهما نبيل عجرم، الذى بدأ يكتب ويلحن ويغنى لنفسه، وحاول استغلال اسم نانسى ليصعد بسرعة، مدعيًا أن أخته "نانسي" لم تدعمه ولم تشجعه.

نجوى كرم وقطيعة عائلية

مرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بأزمة عائلية كبرى قبل سنوات مع شقيقها، خصوصا بعد زواجها بمتعهد الحفلات يوسف حرب، وعلى الرغم من صلحها مع أهلها وطلاقها، لكن القطيعة بينها وبين شقيقها استمرت لأشهر بعدما اتهمها بالتقصير فى إعطائه مستحقاته المالية، فرفع دعوى قضائية، مطالبًا إياها بمبلغ مليون دولار تعويضًا عن عمله معها، ولكنه ما لبث أن تنازل عن الدعوى بعد صلح عائلي.

نوال الزغبى وشقيقها

قد تكون أزمة الفنانة نوال الزغب مع شقيقها مارسيل الزغبي مشابهة لأزمة نجوى كرم وأصالة نصري بشقيقيهما.

فبعد انفصال الزغبى عن زوجها إيلى ديب، حاولت تسليم إدارة أعمالها لشقيقها مارسيل الزغبي، الذى عمل لوقت مع شركة بلاتينوم ريكوردز، وكذلك مع شركة "أرابيكا" وكان إلى جانب نجاحات المطرب وائل جسار، ومحمد عساف بعد فوزه فى برنامج "آرب أيدول" الموسم الثالث.

لكن نوال اختلفت مع شقيقها بعد طلاقها، واختارت باسكال مغامس لإدارة أعمالها، فى تعاون استمر لأكثر من ثمانى سنوات، شهدت على تراجعها الفني، وحرمانها من نشاطات بسبب سياسة مغامس الخاصة، حتى أعلنت فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أنها انفصلت عنه فى أكتوبر الماضي، وأوكلت مهمة إدارة أعمالها إلى شقيقها مارسيل الزغبي، ليعود التوافق والتنسيق بين الشقيقين بعد أكثر من 10 سنوات على الخلاف بينهما.

وعد ومنعها من الغناء

الفنانة السعودية "وعد" طالتها أيضًا خلافات مريرة مع شقيقها الذى كان يرفض احترافها الفن، حتى أنه حاول منعها من الغناء على المسرح فى إحدى حفلاتها الغنائية لكن قوات الأمن أنقذتها.

كيم كارداشيان

كما طالت الخلافات عائلة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي اعتادت إثارة الجدل، لكن هذه المرة كانت بطلة الأزمة شقيقتها كورتنى كارداشيان، التى اتهمت أختها "غير الشقيقة" كيندال جينر، بإقامة علاقة مع زوجها ووالد أولادها، سكوت ديسيك.