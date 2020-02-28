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كارتيرون يكشف سر ريمونتادا الزمالك أمام الترجي

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كارتيرون
كارتيرون
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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا يرغب في الإفصاح عما قاله للاعبي فريق بين شوطى مباراة الزمالك و الترجي،  من منطلق أنه مازالت هناك مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا."

فاز فريق الزمالك  على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم  بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم  في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ، ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

وعن تأجيل القمة قال كارتيرون: "عدم خوض اللقاء لم يكن إيجابيا ولم يفيدنا لأننا لم نكن في حالة تركيز، وبخلاف ذلك نحن نفوز في 5  مباريات متتالية وهو ما يهم، وعلينا أن نحافظ على تواضعنا لأن الموسم لازال طويلا.


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