» كارتيرون يكشف سر ريمونتادا الزمالك أمام الترجي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا يرغب في الإفصاح عما قاله للاعبي فريق بين شوطى مباراة الزمالك و الترجي، من منطلق أنه مازالت هناك مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا."

فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ، ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

وعن تأجيل القمة قال كارتيرون: "عدم خوض اللقاء لم يكن إيجابيا ولم يفيدنا لأننا لم نكن في حالة تركيز، وبخلاف ذلك نحن نفوز في 5 مباريات متتالية وهو ما يهم، وعلينا أن نحافظ على تواضعنا لأن الموسم لازال طويلا.