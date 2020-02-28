بالصور.. محمد رمضان يشارك في عزاء "مبارك"

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رمضان في عزاء مبارك
رمضان في عزاء مبارك
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حرص الفنان محمد رمضان، على حضور عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحس مصر الجديدة.
كما حرص على أداء واجب العزاء، العديد من الشخصيات أمثال رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق،وحبيب العدلي، وزير الداخلية الأسبق والعديد من القيادات.
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، في حين شيع جثمانه الأربعاء، في جنازة عسكرية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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