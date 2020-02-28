» الصحة العالمية تحذر من اجتياح فيروس كورونا العالم

28 فبراير 2020 - 07:23 م

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ«الجائحة»، وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

وأوضح تليفزيون «سي إن إن» الأمريكي، اليوم الجمعة، أن ما يشير إليه الوصف يعد قوة أكثر فعالية بكثير مع استخدام كلمة «جائحة»، وذلك بعد أن أعلنت أكثر من 12 دولة خلال الـ 48 ساعة الماضية عن أول حالات مؤكد إصابتها بفيروس «كوفيد 19».

يشار إلى أن فيروس «كوفيد-19» بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

