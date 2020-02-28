برلمانية تطالب بخفض أسعار المواد البترولية المقدمة للمصانع

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قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية المقدمة للمصانع في الفترة الأخيرة، يشكل أحد المعوقات التي تقف حائل دون التوسع في الاستثمار الصناعي.

وأشارت أبو السعد في بيان لها، إلى أن الاستراتيجيات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في الفترة الحالية للنهوض بالصناعة ووضع السوق المصرية كمنافس أمام الأسواق العالمية تتطلب تقديم محفزات تشجيعية للمصانع وخفض تكلفة استهلاك الطاقة والمواد البترولية تشجيعا للمستثمرين.

وأوضحت أبو السعد، أن توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة، ولا تضر بالبيئة أو تبعث بأضرار تؤثر على صحة الإنسان، سيسهم بشكل قاطع في استمرار إنتاجية تلك المصانع، لا سيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد في الأساس على توافر الكهرباء والمواد البترولية، الأمر الذي لا بد من دعمه والعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع في إطار جهود الحكومة في معاونة أصحاب المصانع لدفع عجلة الإنتاج. 


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