بالفيديو.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن بطولة 98

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منتخب مصر

أحمد حسن

بوركينا فاسو

بطولة 98

كشف الصقر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن سر يتعلق ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي حصدتها مصر عام 1998.

وذكر "حسن" عبر حسابه على موقع "تويتر" أن هذه البطولة هي أهم نقلة في حياته، وستظل الأجمل أيضًا.  

وكتب: "زي النهاردة 28 فبراير  من 22 سنة كانت أول وأغلى بطولة لي مع منتخب مصر وأهم نقلة كبيرة في حياتي ستظل هي الأجمل في تاريخي وسأظل أفخر بها بما تحمل من ذكريات ستبقى دائماً في الوجدان".

وكانت مصر قد توجت بالبطولة على حساب منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة النهائية التي استضافتها بوركينا فاسو، بهدفين نظيفين، أحرز الأول الصقر المصري بتسديدة قوية، وسجل الثانى منهما نجم المنتخب السابق طارق مصطفى بطريقة رائعة.


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